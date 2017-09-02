遙不可及的事！蔡英文主政下的「團結」
世大運從一開始的不被看好，到最後的風光落幕，也讓台灣人再次激起對運動的熱情。而總統蔡英文表示「台灣可以很團結，這是今年夏天我們一起體會的事」。國民黨立委張麗善表示蔡英文主政下的「團結」是件遙不可及的一件事。並稱除了由台北市主辦「世大運」所凝聚的全民熱潮，今年夏天我們體會了什麼？
張麗善表示從百間廟宇、10萬人上凱道向總統府進香與18年來未曾發生的大停電！再到現在的芬普尼毒雞蛋事件…，「我們體會了一個無能政府」。讓信眾連香都不能燒、公務員不能吹冷氣、升斗小民連蛋都不能吃。
至於團結，張麗善認為這更是相當諷刺的一事件，年改造成階級對立、世代對立，「陳抗」伴隨蔡總統如影隨行，前瞻預算強行表決凸顯獨裁政治，立法院長帶頭違法、違憲，「一事不兩議」、「先送先表決」，扭曲立院議事規則，殲滅少數在野黨立委職權，「查封」國民黨黨產令黨工差點領不到薪水。如此刻意搞分化，追殺特定政黨的手段，難道就是蔡英文所說的「台灣可以很團結」？
較之柯文哲在世大運閉幕式典禮說：「感謝申辦世大運的前市長郝龍斌…」，大氣發言，獲得全場歡呼！而蔡總統只會「割稻尾」，辦「台灣英雄大遊行」來慶祝自己生日。相形之下，曝露一位領導人的短視與醜陋一面。張麗善直言「蔡英文只會臉書說團結，卻在總統府內搞霸權、獨裁。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。