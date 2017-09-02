遙不可及的事！蔡英文主政下的「團結」

總統蔡英文與台北市長柯文哲(左二)。（本報資料照片）

世大運從一開始的不被看好，到最後的風光落幕，也讓台灣人再次激起對運動的熱情。而總統蔡英文表示「台灣可以很團結，這是今年夏天我們一起體會的事」。國民黨立委張麗善表示蔡英文主政下的「團結」是件遙不可及的一件事。並稱除了由台北市主辦「世大運」所凝聚的全民熱潮，今年夏天我們體會了什麼？

張麗善表示從百間廟宇、10萬人上凱道向總統府進香與18年來未曾發生的大停電！再到現在的芬普尼毒雞蛋事件…，「我們體會了一個無能政府」。讓信眾連香都不能燒、公務員不能吹冷氣、升斗小民連蛋都不能吃。

至於團結，張麗善認為這更是相當諷刺的一事件，年改造成階級對立、世代對立，「陳抗」伴隨蔡總統如影隨行，前瞻預算強行表決凸顯獨裁政治，立法院長帶頭違法、違憲，「一事不兩議」、「先送先表決」，扭曲立院議事規則，殲滅少數在野黨立委職權，「查封」國民黨黨產令黨工差點領不到薪水。如此刻意搞分化，追殺特定政黨的手段，難道就是蔡英文所說的「台灣可以很團結」？

較之柯文哲在世大運閉幕式典禮說：「感謝申辦世大運的前市長郝龍斌…」，大氣發言，獲得全場歡呼！而蔡總統只會「割稻尾」，辦「台灣英雄大遊行」來慶祝自己生日。相形之下，曝露一位領導人的短視與醜陋一面。張麗善直言「蔡英文只會臉書說團結，卻在總統府內搞霸權、獨裁。」

(中時電子報)