美前聯合國大使波頓　質疑川普遭幕僚控制

美國前聯合國大使波頓(John Bolton)質疑白宮目前到底是川普總統或其幕僚掌控。一度為川普政府國務卿、白宮國家安全顧問熱門人選的波頓，在白宮新幕僚長凱利的嚴格控制下，近日求見川普遭拒後表示，川普告訴他「隨時來看我」的日子已結束了。

立場鷹派的波頓，近日在《國家評論》發表一篇有關川普政府如何退出歐巴馬政府與伊朗達成核交易的「遊戲計劃」，並附帶了5頁備忘錄。在備忘錄中，波頓說，「許多在川普政府定的人感到好奇，覺得這怎麼可能: 到底是川普，還是他的顧問們在掌控？」

波頓透露，現已離職的白宮前策略長巴農於7月下旬要求他為川普總統撰寫一份如何退出歐巴馬與伊朗達成的核交易的計劃。波頓說，他完成了這份計劃，但白宮人事更易，致使想把這份計劃呈給川普總統已成為不可以的事，雖然川普曾和善的告訴他「隨時來看我」，但是「那些日子已結束了」。

波頓在白宮前國家安全顧問佛林離職後，曾是繼任人選之一，在此之前，也與國務卿一職擦身而過。

波頓表示，他是透過「正確管道」要求見川普總統的，但他的請求遭到拒絕。波頓未進一步說明何謂「正確管道」。

眾所周知，自從前國土安全部長凱利接任白宮幕僚長後，立下嚴規，必須經過他才能見到川普，即使是川普的親近盟友也不例外。

巴農遭白宮革職後，他擔任執行董事長的右派媒體布萊巴特新聞曾攻擊川普為一群「白宮將軍們的傀儡」。白宮國家安全顧問麥克馬斯特，以及幕僚長凱利均為將領出身，川普女婿庫許納則被封為「賈斯特將軍」。

(中時)