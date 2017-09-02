總價破百億 美軍添購阿帕契與超級種馬直升機
據美國國防部（US Defence Department）新聞稿報導，五角大廈（The Pentagon）宣布，將花費2.02億美元（約61億台幣），向波音（Boeing）訂購22架AH-64阿帕契直升機（AH-64 Apache），用以更新陸軍當前的直升機機隊。同時也宣布，向洛克希德馬丁（Lockheed Martin）旗下的西科斯基（Sikorsky），以3.03億美元（約91.5億台幣）的金額，下訂2架最新型的CH-53K「超級種馬」直升機（CH-53K Super Stallion），一旦投入服役，將成為美軍現役最大的運輸用直升機。
以美洲原住民阿帕契族命名的戰鬥直升機，是當前美軍與其友邦最著名的主力戰鬥直升機，最早由休斯飛機公司（Hughes Aircraft）生產製造，目前則由波音負責。1983年開始生產、1986年正式投入服役，是美國陸軍、日本自衛隊、以色列空軍和中華民國陸軍等國的主力直升機，搭載火力除了30公釐M230鏈炮外，還能掛載地獄火飛彈（AGM-114 Hellfire）與火蛇70航空火箭彈（Hydra 70），精密的雷達系統與飛行員夜視系統，最大飛行距離達1,900公里，都讓阿帕契直升機被受好評。
美國新一代的CH-53K「超級種馬」直升機，是根據現役的CH-53E超級種馬（Sikorsky CH-53E Super Stallion）進行改良。新款的直升機，不僅機艙更為寬廣外，最大載重量比先前更高，達到15,900公斤；每小時飛行速度也將加快37公里，並改善周邊零組件的效能，讓新「超級種馬」能延遲服役年限。若不運送物資，則最大載客量能有55名士兵，外加5名機組人員。
(中時電子報)
關鍵字：美軍、直升機、阿帕契、CH-53K「超級種馬」、五角大廈
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