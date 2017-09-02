全台大斷電 呂秀蓮：要思考現實與理想的平衡

前總統呂秀蓮今在2017 亞洲民主論壇「環境、能源及永續發展」致詞時表示，不要因為今天投資，妨害地球發展，但日前的全台大斷電，讓大家要重新思考，如何在現實與理想求取平衡點。

今天舉行的「環境、能源及永續發展」，會中邀請前副總統呂秀蓮致詞、諾貝爾化學獎得主、前中研院長李遠哲演講。

呂秀蓮致詞時指出，美國有個報告，全球威脅暸解度，大家最害怕第一是ＩＳ，第二是環境威脅；極端威脅越嚴重，每年歐洲有三分之二受到極端威脅，美國因為颶風影響非常大，而台灣對此，更是非常了解，因為台灣有99%都現在高風險環境。

民進黨秘書長洪耀福書面致詞文表示，民進黨重返執政後所揭櫫的能源轉型政策-綠能，正是台灣友善環境的能源發展目標，政府將請全力將再生能源發電比在2025年時提升到20%，達標後的台灣，不但要成為一個免於核恐懼的國家，也會是受國際社會肯定、保護地球、友善的國家。

她說，上帝不是要我們來毀滅地而是造福它，「我們不知道人類何時會到外太空，只有富家子弟，所以我們要乖乖留在地球」，她都一直推廣「四生共榮」，三生不夠，要生命、生活、生態、生養，賺錢目的是要確保生命，提升員工生活素質，對地球保護應該先顧慮到地球健康，不要因為今天投資，妨害地球發展，民進黨一直朝著非核家園努力，總統也重申2025年台灣將進入非核里程碑。

不過呂秀蓮也提到日前的全台大斷電指出，今天有很多專家一起幫蔡總統來探討，台灣真的能理想達陣？替代能源只有3.46，斷電後，很多人開始出現一些不同論調，台灣真的要很高的廢核理想，但若又沒有電，政府將面臨很大挑戰，但她也不是輕易妥協的人，如何在現實理想間取得平衡點，要透過專家學者找到方法。

呂秀蓮強調，她不是專家，但是她擔任桃園縣長把垃圾對抗黑金，200萬人的垃圾經過焚化廠，變成提供20萬人發電的電力，讓桃園縣府不用花任何一毛錢，她也曾參與完成公投連署廢核四，跟馬政府鬥法，用公民投票廢核，她也成立地球聯盟，地球可以不用人類，人類不能沒有地球。

(中時)