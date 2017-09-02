印度007出馬 中印休兵神祕功臣

多瓦爾曾在巴基斯坦臥底，出生入死長達7年，有「印度詹姆士龐德」之稱。據印度媒體說，他是這次中印邊境衝突和平落幕的祕密功臣，圖為他3月24日訪問華府的資料照。（圖/路透）

中國與印度為了洞朗越界爭議，僵持了超過兩個月，雙方一度劍拔弩張，衝突原有一觸即發之勢。不過，就在9月初的金磚峰會前，中印爭議出現戲劇化的轉變，總算以和平收場。

據印度「經濟時報」（Economic Times）報導，使中印邊境爭議和平落幕的幕後功臣，是印度總理莫迪的國家安全顧問多瓦爾（Ajit Kumar Doval）。他手段靈活，意識形態鷹派，曾在巴基斯坦臥底7年，多次死裡逃生，情節宛如電影007。也因此，多瓦爾有「印度詹姆士龐德」之稱。

不過，印度政界對他的反應兩極，有人尖銳批評他，也有人對他盲目吹捧。

據說他是莫迪最信任的人，不僅在國安方面，在外交關係上也是如此。無論印度面對恐怖主義，或是敵對國家所採取的強硬姿態，都可以看到「多瓦爾主義（Doval Doctrine）」的影子。

(中時電子報)