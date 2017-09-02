大支《台灣有嘻哈》 嗆爆張震嶽「業餘」

大支《台灣有嘻哈》狠嗆導師們業餘！（圖／取自大支FB）

大支《台灣有嘻哈》。（影／大支FB）

張震嶽、熱狗一起在大陸節目《中國有嘻哈》擔任導師，和潘瑋柏、吳亦凡等人各自發展，兩人還因為一句「我覺得不行」、「我覺得其實可以」等經典對話爆紅。不過台灣饒舌歌手大支對於《中國有嘻哈》也有看法，更直接推出新歌嗆，歌詞還稱「選手都超強導師還比較業餘」，狠酸了張震嶽等人一番！

張震嶽和熱狗上《中國有嘻哈》讓兩人爆紅，甚至網上掀起一陣模防潮，不過當大支頻頻被問對《中國有嘻哈》看法時，他直接推出一首歌就叫《台灣有嘻哈》，唱出所有心聲。只是歌詞超酸，不僅虧節目黑箱，還酸了張震嶽、熱狗、潘瑋柏以及吳亦凡等人「業餘」，火藥味十足！

《台灣有嘻哈》歌詞

V1

你有freetyle嗎 大家都醬說話 嘻哈逐漸坐大 等這一刻

一日樂迷搜刮 但鐵粉也從那 一日慢慢進化 別太機車

中國曲風詞彙 硬體不同世界 身價翻二十倍 好多心得

台灣公司直接 搶人大戰是也 糖糖他們是誰 妳先記著

黑箱嫌疑？別參加啊若認為只是場騙局

導師資格是為收視別太介意 選手都超強導師還比較業餘

不然你得像flowsik我韓國兄弟 將對手是完全屠宰萬夫莫敵

主辦想要內定也很難矇過去 然後還拒絕主辦合約變公敵

不陪你玩遊戲

副歌：

嘻哈 燎原 之火 已將 市場 全面 撕裂

一直 挺胸 因為 從沒 聽過 他們 指揮

小心 名利 魔戒 讓你 忘記 自己 是誰

謙虛 團結 自覺 張開雙手換我們展翅飛

歡迎你們來到我的世界 尊重一點這是我的世界X4

V2

戴上那嘻哈耳機

太多經典的饒舌是集中那火力 怒吼反抗對不公社會撻伐抨擊

但在這節目踩到這條線哪可以 怕傷了皇城內和氣

但嘻哈精髓 是道出誰手握著那鐵鎚在滴血

讓原本要決鬥的人有握手機會

使蒙蔽的被看見嘻哈不只音樂 是思想音階

這是無奈制度綁架思考想法很吃虧

勝負只能放在那技巧押韻這種視野

雖然有限制選手還是強到發光刺眼

世界是你的 但別想用音樂改變世界

態度義氣或其他 大屌歌應該存在的理由有一打

但音樂不該有框架被限制語法

期待你刺穿虛假將全中國啟發 這比奪冠還嘻哈

v3

台灣沒有被禁的歌曲 寫什麼題材都可以 軟體還沒輸得徹底

但無腦饒舌的做大 有思想饒舌崩塌

需要就算無力但仍橫眉怒視的作家

跟風群眾沒啥好說 但台灣連創作者也不懂嘻哈歷史脈絡糟透

模仿表面攪和短線炒作 誒 別追潮流要開創潮流

還有像韓國學生讀中日歷史 來了解可能的敵人想法心思

爭海島時斷指寄給日本首相超級兇

我們要學這狼性看全球都K Pop聽眾

再來態度不是耍屌的同義詞 該是膝蓋沒軟過管他啥局勢

我們能卑微如塵土 不能扭曲如蛆蟲

嘻哈時代來臨了兄弟們這局一起衝

(中時電子報)