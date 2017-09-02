NBA》詹姆斯如跳槽湖人 最想跟韋少聯手
《看台報告》2日突然爆料，假如「小皇帝」詹姆斯明年夏天真的選擇跳槽湖人，想要聯手打球的第1目標是韋斯布魯克，儘管韋少續留雷霆機率較大，可是光想像這兩名「大三元製造機」同隊打球，那是多麼可怕的情景！
目前詹姆斯明年夏天離開騎士的聲浪越來越大，其中以加盟湖人的傳聞最多，儘管湖人最近才因保羅喬治違反引誘球員規定，遭到聯盟重罰50萬美元，可是湖人明顯沒在怕罰款，也早就準備好拉攏詹姆斯的最佳手段。
因為湖人先前跟波普簽下1年1800萬美元合約，主因就是波普跟詹姆斯同屬經紀人瑞奇保羅門下，等於未來1年時間，湖人隨時都可以跟瑞奇保羅接觸，反正也沒人知道他們討論的是詹皇或波普，湖人擺明就想「偷跑」。
可是雷霆已跟韋斯布魯克提出5年超過2億美元的續約條件，只是韋少遲遲沒有答案，外界預料韋少續留雷霆的機率較高，畢竟有了杜蘭特的前車之鑑，韋少沒道理讓自己背上跟杜蘭特一樣的罪名，就算跟詹姆斯聯手大有可為。
幸好就算沒了第1聯手目標，詹姆斯還有第2目標保羅喬治，假如明年夏天湖人獲得詹姆斯與喬治加入，搭配朗佐鮑爾、英格拉姆等新秀，或許湖人就能擁有爭搶總冠軍的本錢與實力，可惜當前仍難預料明年夏天到底會發生什麼事。
(中時電子報)
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