全球瘋台北世大運 回顧台灣如何搶占國際媒體版面

台灣英雄大遊行民眾夾道歡迎，現場氣氛隨著金色彩帶噴出達到最高潮。 （本報系資料照）

圖為小朋友在北捷2017世大運主題車廂內拍照打卡情景。（本報系資料照片）

2017台北世界大學運動會落幕，中華隊勇奪26金90面獎牌，活動期間也讓台灣搶占國際媒體版面，前後吸引逾50個國家、237位國外媒體報導近千則新聞，從賽場到賽事場外都有吸睛亮點，尤其台北捷運彩繪地板紅遍全球、獎牌設計與特殊的「北」字標誌等最受注目，讓全球共同見證這場世界級的盛會。

北市觀光傳播局指出，台北世大運受到各國媒體的踴躍報導，開賽之前，各國媒體已爭先恐後報導世大運，台北捷運的彩繪地板紅遍全球，其中又以泳池造型最受矚目，如英國REUTERS、美國CNN，都曾報導此創意宣傳手法，同時提及世大運為台灣主辦過最盛大的運動賽事，台灣在觀光景點的提升與清真餐廳的宣傳下足功夫，吸引更多人士來台參與。

阿根廷當地媒體SENTI ARGENTINA也在台北世大運獎牌首次亮相時，極力報導獎牌設計與特殊的「北」字標誌，將中華文字之美宣揚至中南美洲。專注於國際運動賽事報導的英國媒體INSIDETHEGAMES也提及，自從台北拿到世大運的籌辦權以來，在城市發展或是民眾參與度上都富有使命感地成長著，而整個開幕典禮的展現，也讓人相信，台灣已準備好在世界發光、發熱。

而自家選手一直是各國媒體強力報導的話題，俄羅斯通訊社TASS提及俄國總統普丁對選手表現大為讚揚，特別稱讚跳水、舉重、跆拳道、擊劍項目奪牌選手。荷蘭水球隊在台灣風靡一時，大大提升觀眾前往觀賽的購票意願，荷蘭DUTCH NEWS也為此特別報導，為世大運的開賽日及荷蘭水球隊的首戰做宣傳。值得一提的還有此次挪威所派出的國家籃球隊，是挪威因國內資金因素而沉寂多年後的首次重組，透過挪威廣播公司NRK於當地大幅度的報導，讓台北世大運被更多歐洲人民知悉。

除了歐美的媒體外，亞洲媒體，如日本、香港、韓國、新加坡、馬來西亞，中亞地區有伊朗、哈薩克等國也都派遣記者前來採訪。此次世大運俊男美女選手雲集，香港媒體除了關注選手的成績表現外，高顏值的選手也成了報導的「嬌」點，如香港蘋果日報便以跳高項目的「甜姐兒」為主題，香港新浪網也對場邊觀賽民眾的容貌多加報導，成為另一種吸睛焦點，讓這場賽事更有看頭。

此外，台灣的名稱問題也因這次主辦世大運，成為眾多國外媒體所關注的議題。美國NEW YORK TIMES以美國自身參與國際賽事，卻需以「British Washington」自稱比擬，述說台灣參與國際賽事所面臨的情形。「中華臺北」一詞的使用引起國際媒體的討論，如日本共同通信社、印度快報、義大利新聞報等都就台灣名稱議題多做報導。德國DEUTSCHE WELLE也報導中國隊伍缺席開幕儀式，但說明世大運對年輕選手而言極其重要，德國選手們志在排名，不會涉及敏感的政治話題。

台北世大運吸引共有來自美國、英國、加拿大、德國、法國、俄羅斯、澳洲、日本、韓國、泰國、新加坡、菲律賓等逾50個國家，共計237位國外媒體前來採訪、報導，開幕至今已有近千則國外媒體報導，成功使台灣登上國際版面，讓全球共同見證這場世界級的盛會。

(中時電子報)