習近平自曝：年輕時練拳擊 現在每天游泳
大家都知道，戰鬥民族的俄羅斯總統普丁勇猛彪悍，除了是柔道黑帶高手，也善騎馬、射擊；但很少人知道，大陸領導人習近平也有尚武的一面，他自曝年輕時練過拳擊，即使現在居高位，也是堅持天天游泳。
大陸央視本週播出節目「站在外交現場」，該節目內容擷取自六集紀錄片《大國外交》，其中有不少經典片段，包括習近平談自己的運動觀。
習近平在2014年8月15日在南京探視青奥運動員時，透露自己曾練過拳擊。他說：「我年輕的時候練過拳擊。剛才看他那個勾拳還是比較好，咱們國家運動員用勾拳的不多，你看歐洲運動員的勾拳還是很有威脅，直拳擺拳還可以。」
習近平在2014年2月7日接受俄國媒體專訪時，也透露自己堅持每天游泳。他說：「為國家領導人，我們已經以身許國啊。工作肯定是一種超負荷的狀態，但是也要注意一張一弛，勞逸結合。比如我本人現在還是抽出時間來游泳，一天一千公尺。」
習近平強調：「我和普丁總統，包括和美國奧巴馬總統，都說起來共同的體會，磨刀不誤砍柴工啊！不花一點時間來進行體育運動啊，我們到時候會崩潰。他們也都是很會心地一笑。」
(中時電子報)
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