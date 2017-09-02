受邀出席親民黨活動 柯P：政治不用你死我活

台北市長柯文哲與熊讚。（資料照，王英豪攝）

台北市長柯文哲今天出席親民黨主辦的「民主開新營」演講，會前他被問到這是否是表達友好之意？他說，國民黨邀請他也會去講，政治上本來就不用分到你死我活，不同主張可以一起工作、一起罵、一起合作，這是新的政治文化。

媒體追問，所以對民進黨也是一起罵、一起合作？柯文哲說，最重要的是對所有人都做到這樣。至於親民黨主席所說的「務實大聯盟」，他認為應該叫做「下午茶大聯盟」，不同主張的人可以坐下來談談。

有可能讓藍綠一起合作嗎？柯文哲表示，目前台北市不敢說100分，但這種局面應該已經有7、80分，各黨議員來講，有道理他就做，自己是無黨籍的，不會有黨派問題。

(中時)