柯P民調升 綠營戰略「不讓國民黨拿回台北市就可以了」
世大運風光落幕，民眾對世大運的滿意度高，也讓台北市長柯文哲支持度水漲船高。而2018台北市長選舉腳步逼近，藍綠若要在這一役中擊敗柯P，只怕希望渺茫。有媒體報導，民進黨議員梁文傑表示，民進黨的最高戰略就是不要讓國民黨把台北市拿回去。
根據《新頭殼newtalk》報導，梁文傑受訪時指出，民進黨長期的最高戰略就是不要讓國民黨拿回台北市，所以不論是自推人選，或是繼續支持柯文哲，都是要在這個戰略下做考慮。如果柯P現在的支持度非常高並有把握贏的話，他相信泛綠民眾會樂觀其成。而目前為止，柯市長的滿意度還是最高，所以泛綠的群眾大概都會認為，只要不讓國民黨拿走台北市就可以了。
而《蘋果日報》最新民調顯示，有高達73.7%的民眾，滿意柯文哲在世大運的表現，就連支持市長柯文哲連任的人，也有57.39%。《三立新聞》民調顯示，若明天就是台北市長選舉，有47.6%的民眾支持柯文哲，而賴清德、蔣萬安、謝震武、張善政、姚文智等5人的支持度加起來還低於柯P一人。
另外，《時報周刊》的最新民調則顯示，有高達80.3％受訪者滿意台北市府的世大運表現，台北市長柯文哲施政滿意度因此回升到55.1％，而泛綠陣營支持柯P參選的比率多達52.8％，認為民進黨應該推出自家人則為33.3％。
面對世大運後民調飆高，柯文哲表示這是「短期行情」，現在做沒什麼意義，民調應該一個月後做才有意義。而外界關心明年市長選舉柯文哲是否會跟民進黨合作？柯文哲則表示，對民進黨而言應該不用急著攤牌，因為合作與否的主動權在民進黨。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。