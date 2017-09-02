柯P民調升 綠營戰略「不讓國民黨拿回台北市就可以了」

圖為台北市長柯文哲與熊讚。（本報系資料照片）

世大運風光落幕，民眾對世大運的滿意度高，也讓台北市長柯文哲支持度水漲船高。而2018台北市長選舉腳步逼近，藍綠若要在這一役中擊敗柯P，只怕希望渺茫。有媒體報導，民進黨議員梁文傑表示，民進黨的最高戰略就是不要讓國民黨把台北市拿回去。

根據《新頭殼newtalk》報導，梁文傑受訪時指出，民進黨長期的最高戰略就是不要讓國民黨拿回台北市，所以不論是自推人選，或是繼續支持柯文哲，都是要在這個戰略下做考慮。如果柯P現在的支持度非常高並有把握贏的話，他相信泛綠民眾會樂觀其成。而目前為止，柯市長的滿意度還是最高，所以泛綠的群眾大概都會認為，只要不讓國民黨拿走台北市就可以了。

而《蘋果日報》最新民調顯示，有高達73.7%的民眾，滿意柯文哲在世大運的表現，就連支持市長柯文哲連任的人，也有57.39%。《三立新聞》民調顯示，若明天就是台北市長選舉，有47.6%的民眾支持柯文哲，而賴清德、蔣萬安、謝震武、張善政、姚文智等5人的支持度加起來還低於柯P一人。

另外，《時報周刊》的最新民調則顯示，有高達80.3％受訪者滿意台北市府的世大運表現，台北市長柯文哲施政滿意度因此回升到55.1％，而泛綠陣營支持柯P參選的比率多達52.8％，認為民進黨應該推出自家人則為33.3％。

面對世大運後民調飆高，柯文哲表示這是「短期行情」，現在做沒什麼意義，民調應該一個月後做才有意義。而外界關心明年市長選舉柯文哲是否會跟民進黨合作？柯文哲則表示，對民進黨而言應該不用急著攤牌，因為合作與否的主動權在民進黨。

(中時電子報)