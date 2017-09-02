MLB》離開待13年老虎 韋藍德發IG感性道別
當「虎王」13年的韋藍德(Justin Verlander)昨告別底特律，改披太空人戰袍，能到具有奪冠競爭力的隊伍，韋藍德心情是相當興奮，但要離開一路培育他成長的城市，也讓他相當不捨，今(2日)透過個人IG發文，「感謝底特律這個我所重視的城市，帶給我13個充滿驚奇的球季。」
韋藍德2004年第一輪第2順位被老虎選中，展開職棒生涯，於2005年登上大聯盟。他2006年第2個球季起，連8個球季都進帳10勝以上；其中2011年最為風光，飆出24勝5敗、自責分率2.40佳績，同時把美聯賽揚獎和年度MVP都收進口袋。
然而韋藍德2006、2012年兩度率老虎挺進世界大賽，卻都輸球作收，至今還沒一嘗世界大賽冠軍滋味，老虎自2014年後又狀況低迷，包括今年在內，連3年無緣季後賽，讓他萌生去意。如今他真要離開了，除了不捨的向底特律道別，同時也訴說著他即將前往休士頓的心情。
「感謝底特律的一切，包括球團和所有隊友，特別是球迷。」韋藍德合約有不得交易條款，要前進新天地，必須得經過他同意，他直言做決定那一刻，是他人生最煎熬的45分鐘，感性的說，「過去12年間與所有人相處的過程，對我而言都很特別...我現在對新生活感到興奮！」
(中時電子報)
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