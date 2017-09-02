阿根廷披我國旗遭警告 柯P：不痛不癢
世大運落幕，但傳出在閉幕典禮上披中華民國國旗入場的阿根廷代表隊，31日遭FISU發函警告。台北市長柯文哲今表示，要先跟大陸講，這不干我們的事，是阿根廷做的；接著他也說，其實被警告也不痛不癢。
另外，針對滑輪溜冰計時系統出包，導致台灣選手陳映竹破世界紀錄不被採計。柯文哲說，做什麼事都要走法律程序，這是委外的，服務凸槌要罰錢，但罰款最多好像才20萬，也是不痛不癢，不過，這家公司應該會想辦法處理，它是奧運得標廠商，以後還有很多生意要做。
至於世大運吉祥物熊讚的去處，柯文哲說，會專案處理，因為台北市有很多吉祥物，這需要1、2個月時間整合，這攸關台北市的視覺印象。
(中時)
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