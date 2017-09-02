宜蘭發布豪大雨特報 礁溪瑪璘路因積水禁止通行

受16號瑪娃颱風外圍環流影響，全台亦有短時強降雨，今9時為止宜蘭地區累積雨量已達400毫米發布大豪雨警戒，稍早傳出礁溪瑪麟路鐵路涵洞因大雨嚴重積水，暫時禁止通行。

宜蘭發布豪大雨特報 礁溪瑪璘路因積水禁止通行

宜蘭發布豪大雨特報 礁溪瑪璘路因積水禁止通行

瑪娃颱風目前仍在東沙島附近，受到台灣及華南地形的限制，強度沒有增強，仍維持最弱的『輕颱』；未來將逐漸進入大陸沿岸。目前仍估瑪娃颱風明(3)日將侵襲並登陸廣東一帶，往來兩地的民眾，應多注意瑪娃颱風動態。

大豪雨特報警戒地區：宜蘭縣

豪雨特報警戒地區：新北市、基隆市、台東縣、屏東縣

大雨特報警戒地區：台北市

(中時電子報)