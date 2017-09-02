U18》突破僵局決勝 中華隊撂倒加拿大奪首勝

陳柏豪(圖)10下化解無人出局滿壘危機，驚險守住勝果。(資料照／周鎮宇攝)

U18世界青棒賽，中華隊首戰地主加拿大，雖然前4局因先發投手林鋅杰的球不穩，陷入1比4落後，但比賽後段靠著曾瀚宇與郭天信的適時安打扳平比數，並在第10局突破僵局制，成功奪下兩分，兩任投手朱益生與陳柏豪也成攻守成，以７比６首戰就拿下勝利。

此役先發投手林鋅杰僅投2.2局，就因7次保送加上２支安打失掉4分，好在朱益生接替後4.2局1僅失1分，被定位為守護神的陳柏豪，也成攻守住2.2局，兩人合力飆出13次三振，讓中華隊確保勝利。

總教練周宗志指出，可能因為首場賽事，加上主審好球帶較不固定，林鋅杰投起來有點綁手綁腳，不過朱益生與陳柏豪都表現不錯，球員們也都不放棄，才有機會奪下勝利。

此役首局中華隊就靠著高飛犧牲打先馳得點，想不到下半局加拿大馬上積極反攻，靠著Clayton Keyes的兩分炮一棒逆轉超前，第3局又趁著中華隊先發林鋅杰的接連保送，靠著安打再添2分，中華隊前4局1比4落後。

中華隊第5局趁著對方投手接連保送，靠著曾瀚宇的適時安打，中華隊追回2分，不過加拿大下半局馬上以陽春炮再次拉開比數；第7局中華隊把握得分機會，與第5局上演同樣戲碼，在兩次保送過後，換成第三棒的郭天信適時敲安，中華隊一口氣打下2分，兩隊前9局戰成平手。

來到突破僵局制，中華隊雖然朱麥可犧牲觸擊失敗遭到三振，但隨後下一棒劉致榮成功擊出安打形成滿壘，蘇煒智也敲安打下1分，邱丹再以野手選擇讓三壘跑者再回來得分，下半局陳柏豪雖然失掉１分，但在滿壘時刻飆出兩次三振解決危機，終場中華隊以７比６驚險勝出，首戰就拿下勝利。

(中時電子報)