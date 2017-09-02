楊冪買便宜手機殼 下場超悲慘還被酸

楊冪在大陸人氣居高不下。(圖/楊冪微博)

大陸女星楊冪，主演多部電視劇皆創超高收視率，讓她人氣居高不下，不過近日卻遭衰事纏身，原來是貪小便宜買了便宜手機殼，結果手機裡面的自拍照全沒了，讓她是懊悔不已。

楊冪自曝近日買了手機殼，雖然與手機尺寸不太吻合，但依舊套上去使用，沒想到手機開關機鍵就這樣被壓了一整晚，結果睡醒後發現「強制刷機」，手機裡包括自拍照等資料全都沒了，雖然心中懊悔不已，跟工作人員告知此事時，還附上一個笑臉表情符號來掩蓋心中無奈，工作人員一時不知從何安慰，只能表示「這麼奇葩的事情妳都能遇到」，對此粉絲不但沒有安慰，反而吐槽她「這就是妳不上傳的後果」，甚至推測根本就是她裝反了才造成此下場。

(中時電子報)