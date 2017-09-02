LPGA》波特蘭賽觸礁 曾雅妮淘汰創新高

曾雅妮波特蘭菁英賽寫下生涯單季最多13場淘汰，但不錯近況可望在季末上演拉尾盤戲碼。(美聯社資料照)

前球后曾雅妮未延續前5戰4場晉級氣勢，今(2日)打完波特蘭菁英賽第2輪，提前道別這場比賽，本季第13場無緣晉級，寫下2008年進軍LPGA以來單季最多淘汰紀錄。

賽史前3屆都晉級的曾雅妮，昨首輪交出72桿位居並列第73，差晉級線1桿，今次輪必須揮出低於標準桿，才有機會晉級最後兩輪決賽。

但她今剛出發就給自己製造壓力，第2、3洞吞下2個柏忌，雖第6洞抓到小鳥，卻在3桿洞的第8洞，失常打出重傷害的雙柏忌，前9洞打出39桿(+3)，距晉級門檻愈來愈遠；轉戰後9洞表現仍沒起色，只打出1鳥2柏忌37桿(+1)，最終以高於晉級線5桿，吞下本季第13場淘汰。

曾雅妮去年出賽25場12場未晉級；本季至波特蘭菁英賽止，出賽19場淘汰13場，為LPGA生涯新高。

不過，她去年12場未晉級的比賽，其中11場是集中在前15場出賽，最後10場比賽則9場晉級，僅1場淘汰；本季目前為止13場未晉級的比賽，有11場集中在前13場出賽，近6戰則有4場晉級，僅2場淘汰，近兩年表現都在下半年拉尾盤，季末表現仍值得期待。

(中時電子報)