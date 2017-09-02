MLB》好消息再一波！紅襪林子偉有望返大聯盟

林子偉在3A等了1個多月，明天將重返大聯盟戰場。(美聯社資料照)

大聯盟今天開始進入9月擴編期，繼王維中回到大聯盟後，先前曾打出驚奇、於紅襪3A奮鬥的林子偉，也將重返大聯盟戰場！據《NESN》記者奧斯汀(Guerin Austin)推文指出，紅襪明天將把林子偉拉上大聯盟，他最快能於「基襪大戰」最後一戰上陣，有機會本季第二度與田中將大交手。

林子偉先前6月24日從2A直升大聯盟，打出驚奇被封為「海嘯哥」，不過在「超級優替人」霍特(Brock Holt)傷癒歸隊後，紅襪7月16日與洋基雙重賽後，讓林子偉再回3A磨練。林子偉到3A後出賽35場，繳打擊率2成27、長打率3成19、上壘率2成83成績，另有2發全壘打。

目前大聯盟進到9月1日起的擴編期，正式名單從25人擴增到40人，列於40人名單內的球員，都有機會在這段期間上大聯盟。包括王維中、林子偉、胡智為，都列於40人名單；在王維中上大聯盟後，林子偉也於明天回歸戰場，胡智為雖還未有消息傳出，也很有希望再上大聯盟一展身手。

紅襪雖三壘有狄弗斯(Rafeal Devers)卡位，不過「超級優替人」霍特(Brock Holt)近況慘，打擊率不過1成78，近5場出賽無安打，二壘的派卓亞(Dustin Pedroia)也剛從傷兵名單歸隊。如此來看，能守內野和外野的林子偉，若是能在攻擊表現上有所突破，可望獲更多上場機會。

(中時電子報)