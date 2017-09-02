一舉多得 6個證明性愛是最好運動的理由
據英國每日電訊報（The Telegraph）報導，最新的醫學和性學研究都指出，擁有規律的性生活能活化身體機能並促進健康，還可降低心血管疾病與攝護腺癌的誘發機率。但對於處在高強度、高壓力的現代社會人群，不少人往往是「有心而無力」。但事實上，根據研究報告指出，維持規律性生活的好處甚多，最直接的體現莫過於削減熱量，每分鐘的性愛能消耗3.6大卡的熱量，比快走的效能還高，更別提其他6種對身心的改變。
一、降低壓力：
規律的性生活，能藉由運動的過程，以及與伴侶的互動，在生理上舒緩肌肉緊繃，和心理上在外邊所遭遇到的壓力，其中性愛能降低俗稱「壓力荷爾蒙」的皮質醇（cortisol），讓腎上腺不需持續維持應付壓力的狀態。
二、減少生病的時間：
對於在辦公室的上班族而言，感冒是非常常見的疾病之一，而根據大學研究報告指出，維持每週一次或二次性愛的人，能獲得更多的抗體，可以更有效預防感冒發病。
三、大減罹患攝護腺癌的機率：
美國哈佛大學團隊研究報告指出，建議男性平均每月21次射出、一年252次，不僅能活化機能，更能大舉降低罹患前列腺癌的風險達36%，對身體是利大於弊。
四、延年益壽：
醫學團隊曾在1980年代做過一個長期研究報告，藉由多年的追蹤，發現每月僅一次性愛的男性，比每週2次性愛的人，死亡率高出將近一半之多。
五、讓頭痛的毛病不再來：
雖然看似沒有直接連結，但在數個調查中，卻發現高達6成的民眾，都有因性愛而消除頭痛的經驗，故專家們也建議，下次遇到頭痛來找碴，別急著吞成藥，也許嘗試更自然的方式也能解除疼痛。
六、睡眠品質增加：
高耗能的性行為讓男性更容易入睡，但對於女性來說，高潮中身體釋放高濃度的泌乳素（prolactin）和雌激素，不僅能讓女性獲得良好的深層睡眠，更對外表和生理有很大的益處。
(中時電子報)
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