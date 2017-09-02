國親合提前瞻釋憲？ 宋楚瑜：靜思片刻

親民黨主席宋楚瑜（右3）2日上午出席親民黨舉行的「民主開新營」，帶來事先已親筆寫好的對聯，「當盛怒時忍耐須臾。省卻無邊煩惱。遇極難事靜思片刻。此中自有權衡。」打算送給台北市長柯文哲，請柯文哲生氣時稍微忍耐，做大決定時靜思片刻。(圖/中央社)

前瞻首期特別預算案日前在立法院三讀通過，國民黨團認定審查過程有違民主憲政之虞，擬在下周聲請釋憲，親民黨團態度成關鍵。親民黨主席宋楚瑜今（2）日表示，如何讓在野黨在國會有發言權，怎麼處理這事，「我們要靜思片刻」，不要倉促決定。

親民黨今舉辦「民主開心營」，台北市長柯文哲受邀擔任講師。對於剛落幕的世大運，宋楚瑜給予高度評價，特別是柯文哲的閉幕致詞讓他覺得「鏗鏘有力、擲地有聲」；同時，選手奮力為台灣爭取榮譽，民眾不分老幼、政治形態一起為中華隊加油，團隊追求共同榮譽。

宋楚瑜感嘆，長久以來藍綠惡鬥，分散集體力量，大家只談選舉、政黨想贏回政權，贏回政權又能為人民做什麼事？他說，看到立法院的表現心裡很難過，過去說廢省每年可省5000億元，廢省20年了剩下的10兆元到哪去？台灣政治有新局嗎？

宋楚瑜指出，最重要的是解決民生問題，務實地找出可行的道路，不打高空；親民黨要繼續和柯文哲結盟，也會不分黨派，與親民黨基本立場相同的人結盟，組「務實民主大聯盟」，萬箭齊發不如單點突破。

宋楚瑜也以于右任的書法作品「當盛怒時忍耐須臾。省卻無邊煩惱。遇極難事靜思片刻。此中自有權衡。」勉勵柯文哲生氣時忍耐，做大決定要靜思；宋並親手寫下文句，致贈柯文哲。

宋楚瑜接著強調，如何讓在野黨在國會有發言權，怎麼處理這事也要靜思片刻，不要倉促做決定。媒體詢及，靜思片刻是否指連署國民黨團的釋憲案？宋楚瑜笑稱，「都是，我們要靜思片刻。」

(中時)