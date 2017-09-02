國親合提前瞻釋憲？ 宋楚瑜：靜思片刻
前瞻首期特別預算案日前在立法院三讀通過，國民黨團認定審查過程有違民主憲政之虞，擬在下周聲請釋憲，親民黨團態度成關鍵。親民黨主席宋楚瑜今（2）日表示，如何讓在野黨在國會有發言權，怎麼處理這事，「我們要靜思片刻」，不要倉促決定。
親民黨今舉辦「民主開心營」，台北市長柯文哲受邀擔任講師。對於剛落幕的世大運，宋楚瑜給予高度評價，特別是柯文哲的閉幕致詞讓他覺得「鏗鏘有力、擲地有聲」；同時，選手奮力為台灣爭取榮譽，民眾不分老幼、政治形態一起為中華隊加油，團隊追求共同榮譽。
宋楚瑜感嘆，長久以來藍綠惡鬥，分散集體力量，大家只談選舉、政黨想贏回政權，贏回政權又能為人民做什麼事？他說，看到立法院的表現心裡很難過，過去說廢省每年可省5000億元，廢省20年了剩下的10兆元到哪去？台灣政治有新局嗎？
宋楚瑜指出，最重要的是解決民生問題，務實地找出可行的道路，不打高空；親民黨要繼續和柯文哲結盟，也會不分黨派，與親民黨基本立場相同的人結盟，組「務實民主大聯盟」，萬箭齊發不如單點突破。
宋楚瑜也以于右任的書法作品「當盛怒時忍耐須臾。省卻無邊煩惱。遇極難事靜思片刻。此中自有權衡。」勉勵柯文哲生氣時忍耐，做大決定要靜思；宋並親手寫下文句，致贈柯文哲。
宋楚瑜接著強調，如何讓在野黨在國會有發言權，怎麼處理這事也要靜思片刻，不要倉促做決定。媒體詢及，靜思片刻是否指連署國民黨團的釋憲案？宋楚瑜笑稱，「都是，我們要靜思片刻。」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。