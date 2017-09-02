未成年孩童騎車 家長在後指示右轉 騎士民眾看傻眼

高雄九如路上，民眾將行車記錄器po上網，一位身穿紅色上衣，疑似國小未成年的男孩，大喇喇的騎著機車上路，而且沒有戴安全帽，只見紅燈原本停了下來，但這時後方琪來一位婦人，似乎是男孩的家人，竟然伸出手指示他趕快右轉，這一幕讓所有在停等紅燈的騎士和路人都看傻了眼。

未成年孩童騎車 家長在後指示右轉 騎士民眾看傻眼

許多網友留言表示，「未成年騎機車，本來就是犯法，再加上未戴安全帽，而且竟然還有家長陪同，真的相當離譜」，認為這根本是在玩命。

(中天)