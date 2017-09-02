正義攤商水果不賣小偷 心虛賊贓款灑滿地被逮
一名顏姓婦人日前到台南市南區金華市場購買水果時，看見身旁其他人口袋裡有千元大鈔，竟伸手進入對方口袋行竊。水果攤商眼尖發現後怒斥：「小偷！我的水果不賣你這小偷！」竊嫌心驚，得手的1萬元現金灑了滿地，也引起市場騷動。台南市警六分局金華所員警獲報立即趕赴現場，將顏婦逮捕法辦。
警方調查，年約50幾歲的顏姓婦人，有竊盜前科，日前她於金華路二段金華市場選購2顆梨山蜜梨時，看見身旁70幾歲蕭姓婦人外套口袋裡有數疊千元大鈔，竟心生歹念，悄悄伸手進入蕭婦口袋內竊取鈔票，整個行竊過程被水果攤商看得一清二處。
當時30多歲的林姓老闆打包好水果，準備交給顏婦時，看見對方下手行竊其他顧客口袋裡的金錢，義憤填膺的林某立刻大聲怒斥：「小偷！你這小偷！手腳不乾淨！壞習慣！我的水果不賣你這小偷！」隨即把打包好的水果重新拆裝、放回架上。
當時，顏婦被這一聲斥責，心頭一驚，得手的10張千元大鈔也在水果攤前灑滿地，引來附近民眾紛紛圍觀駐足議論，金華所員警獲報後，也立即趕赴現場，將顏婦依竊盜現行犯隨案移送。
(中時)
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