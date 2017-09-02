全國文化會議展開 蔡英文：尋找台灣文化核心價值

全國文化會議於今（2）、明（3）兩日展開。蔡英文總統於今日的開幕致詞時表示，繼1990年、1997年、2002年之後，相隔15年再度舉辦全國文化會議，是非常重要的里程碑，「這兩天凝聚明確共識後，大家的建議將成為文化政策白皮書、文化基本法草案的一部分，讓每個人都能尋找屬於台灣文化的核心價值。」

蔡英文表示，這15年來，從撥接上網走到行動通訊的時代，數位的浪潮也創造出新的文化，社會的族群組合也愈來愈多元，像是開齋節、潑水節，文化愈來愈豐富，「希望在社會轉型的時刻，引進更民主、更多元的討論，規劃國家的文化願景。」

蔡英文表示，台灣雖然小，文化軟實力卻不亞於其他國家，「特別是年輕世代，從傳統中找到現代的元素，發光發熱。」

蔡英文以電視劇《通靈少女》不只風靡台灣，也在亞洲各國播出為例，表示「愈在地、愈國際」，「只要建立更完整的體系，年輕世代就能在土地上找到自己的根，挖掘出源源不絕的題材，因此文化政策要重視文化資產的保留，讓創新和傳承並存。」

文化部自3月以來，已預先在台灣各地與離島舉辦19場次的分區、主題論壇和預備會議，逐步凝聚六大討論議題：推動文化治理變革和組織改造的「文化民主力」、支持藝文創作自由與培植美感涵養的「文化創造力」、文化保存扎根漢連結土地與人民記憶的「文化生命力」、文化經濟和文創產業生態系永續的「文化永續力」、促進文化多樣發展的「文化包容力」，以及與文化未來發展和文化科技、跨域共創共享的「文化超越力」。

文化部長鄭麗君表示，經過一年多的籌備期和長達半年的馬拉松式的分區論壇，才終於來到全國文化會議，「這段時間以來，我感受到藝文界焦慮和急迫的心情。」

鄭麗君表示，像是台灣前輩畫家們的家屬曾表示，長期期待國家能系統性典藏藝術先輩作品，心願卻總是落空；關心文資的朋友，則表達對遺棄文資、流失歷史文化記憶的憂心；產業界也擔心只能單打獨鬥，「這些擔心，含藏著對文化的理想。」

鄭麗君表示，只要回到生活的所在，給予機會，就能迸發出創新傳承的生命力，「政府的支持體系始終做得不夠。文化的主體是人民，文化政策必須要由下而上凝聚，政府要將文化治理融入國家整體發展。」

鄭麗君表示，政府近來的改變，包含文化預算持續成長，行政院主持文化會報，文化部展開與科技、教育等跨部會合作，希望能推動文化政策的轉型。

(中時)