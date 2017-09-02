控遭逼拍性愛場面 男星當眾脫褲毆打導演

男星加賀賢三在觀眾面前脫褲毆打導演。（圖／翻攝日網）

日本紀錄片《童貞。大作戰》上月底在池帶舉辦10周年紀念重演，而當演員與導演現身電影院謝票時，卻發生演員加賀賢三突然當著全觀眾面前脫褲露鳥的尷尬場面，不過更讓人震驚的，是他隨後毆打導演松江哲明，更控訴導演當年逼迫他拍攝性愛場面。

加賀賢三在謝票過程中，透露被導演逼拍性愛場面，沒想到隨後他竟脫下褲子當眾露下體，隨後更毆打導演松江哲明，場面一度混亂，不少工作人員上前制止，可導演驗傷後全身都有傷，對於加賀賢三為何出手仍百思不得其解。

由於《童貞。大作戰》說的是兩名處男如何破處，對於加賀賢三指控逼迫拍性愛場面，導演松江則是矢口否認，強調當年加賀賢三都是同意後才拍攝，也有不少工作人員能夠作證；面對被無來由地毆打，松江哲明仍表達願意和解，可也讓這場10周年紀念放映蒙上陰影。

(中時電子報)