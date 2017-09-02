體感溫度45度 男足巴林揮汗備戰
中華男足5日將於亞洲盃資格賽迎戰巴林，台北時間2日凌晨展開抵達巴林後的首次訓練，當下氣溫攝氏36度、濕度56％，體感溫度達45度，球員操兵後熱汗淋漓，誇張的是，連巴林足協提供的冰塊，放在冰桶還沒練完就已融化，防護員要替球員冰敷治療，只得再要一整桶的冰塊。
「受不了，這裡比高雄還熱，都晚上了吹的還是熱風，」巴林的熱，連出身港都的中華隊隊長陳毅維都凍未條，「不過大家搭了這麼久的飛機過來，時差可能也有關係，明天應該就會適應一些了。」
到巴林第一次訓練，中華隊代總教頭平田禮次旨在讓球員適應濕熱天氣，暖身時還讓球員兩兩一組，進行有趣的拳擊、猜拳打手背小遊戲，接著才做分邊對抗賽。不過現場狀況也不少，後衛殷亞吉鼠蹊緊繃，中途就由防護員進行按摩與冰敷，高俊鴻則「殺氣」騰騰，拚搶時鞋釘踢到魏沛倫大腿，傳球還打中陳庭揚下巴。
「我知道天氣很熱，但我們要找出方法，我喜歡正面思考，不喜歡找藉口，」平田在首次訓練也持續鼓勵球員，並強調對巴林要追求勝利，「這不僅是為了自己的榮譽，更是為了台灣足球，最近世大運增加了很多球迷，各位要記住，你們每個人的一言一行都代表著台灣足球。」
中華與巴林之戰將在巴林國家體育場進行，中華隊提前抵達巴林，頭3天都在國家體育場的外圍訓練場操兵，4日才會到比賽場地「踩場」。中華隊2日除了晚間的例行練習，也會看巴林的比賽影帶，擬定對戰策略。
(中時電子報)
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