郭婞淳回台東，鼓勵學弟妹堅持夢想_

郭婞淳回台東參加原住民運動會，代表運動員宣誓。（莊哲權攝）

郭婞淳抱起小粉絲，開心合照。（莊哲權攝）

台東縣議會議長饒慶鈴向郭婞淳探詢比賽心得。（莊哲權攝）

台東市長張國洲為郭婞淳披上阿美族傳統服飾。（莊哲權攝）

「要用自己的力量，讓世界看見我們」，台東子弟郭婞淳在世大運一舉成名，今天回來家鄉參加台東市原住民傳統競技運動會，郭婞淳穿上阿美族服飾，代表所有運動員宣誓，她鼓勵學弟們堅持夢想、全力以赴。

日前在世大運舉重項目打破世界紀錄的國手郭婞淳，是台東馬蘭部落阿美族人，今天獲台東市長張國洲力邀，回來家鄉參加原住民傳統競技運動會，郭婞淳昨天晚上搭11點多莒光號夜車連夜回家，回到台東已經清晨6點。

因為忙於受訓很少有機會回家的郭婞淳，今天上午在阿嬤與媽媽陪同下，出現在台東縣立體育場，受到巨星般的喝采，不少粉絲爭相與她合照，她都來者不拒，市長張國 洲為她披上阿美族傳統服飾，隨後代表運動員宣誓。

郭婞淳以挺舉142公斤破世界紀錄，並且摘下金牌，她告訴議長饒慶鈴說，這個重量以前常練，都沒成功過，但是真的非常想要完成，這次成功，也要歸功於喜歡彈鋼琴及看書，訓練專注力。

她說，身為原住民，希望盡量協助推廣原住民活動，讓原住民的傳統文化被世界看見，她也鼓勵學弟妹們，自己選擇的路只能自己走，旁邊的人只能推著你、扶持你，沒辦法幫你走，要為自己的選擇負責，堅持夢想，全力以赴。

(中時)