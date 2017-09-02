宋楚瑜邀組「務實民主大聯盟」 柯P：下午茶大聯盟

親民黨主席宋楚瑜（右）2日表示將組「務實民主大聯盟」，邀台北市長柯文哲加入。對此，柯文哲笑稱，叫「下午茶大聯盟」比較實際。（報系資料照 趙雙傑攝）

親民黨主席宋楚瑜今（2）日表示，親民黨將繼續與台北市長柯文哲結盟，也會不分黨派，與親民黨基本立場相同的人結盟，組成「務實民主大聯盟」。對此，柯文哲笑稱，改叫「下午茶大聯盟」比較實際，讓不同主張、不同黨派都可以坐下來談，政治不需分的你死我活。

柯文哲今受邀擔任親民黨「民主開心營」講師。柯文哲表示，對每個人都要友好，國民黨邀請他演講，他也會去；不同主張的人可以一起工作，台灣民主自由多元開放，「一邊訐譙也可以一起工作」，這就是新的政治文化。他更透露，他每兩、三個月會私底下向宋楚瑜請益。

媒體詢及，是否擔心2018市長選舉「藍橘合」拉他下馬？柯文哲信心滿滿地說，台灣真正有黨派意識的人並不多，中間選民越來越多；他也說，目前台北市政已經達70、80分，他無黨無派，任何市議員給的建議可行他都會做。

(中時)