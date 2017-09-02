疑買通公安取得個資 中打偵破兩岸詐欺

詐騙集團還設詐騙績效統計板、詐騙轉單、教戰手則。（盧金足攝）

詐騙集團疑買通大陸公安，取得大陸各省被害人個資。（盧金足攝）

詐騙集團上工前先特訓學大陸口音與慣用語法，佯稱大陸公務員伺機詐騙。（盧金足攝）

李姓主嫌特別赴日本學詐騙手法，仍栽在中部打擊犯罪中心手裡。（盧金足翻攝）

警方攻堅進入詐騙機房，詐騙成員嚇到軟腿。（盧金足翻攝）

中部打擊犯罪中心今天（2日）宣布偵破台灣人專騙大陸人電信詐欺案！以李姓男子為首的詐騙集團年初開始經營跨境電信詐欺機房，疑買通大陸公安取得被害人個資，佯稱大陸公務員伺機詐騙，檢警前往李男承租的兩處豪宅攻堅，查獲正在詐騙的15名犯嫌，李嫌還曾赴日本學習整套詐騙手法，特別詐騙績效統計板、教戰手則，被害人遍及大陸安徽省、江西省、福建省、湖南省等地。

中部打擊犯罪中心偵查第6大隊與台中市政府警察局第2分局近期接獲情資，破獲位在台中市北屯區2處電信詐欺機房，李姓男子以每月租金2萬5仟元承租高級住宅做為詐欺機房。

中部打擊犯罪中心偵查第六大隊第三隊隊長葉明鐘表示，該詐騙集團誆稱是大陸公務員，27歲主嫌兼金主李志文僱用蘇嫌等14人偽裝大陸電信公司客服人員、公安、檢察官等1、2、3線人員，撥打、接聽電話詐欺大陸民眾，向大陸民眾詐騙牟取不法利益，詐欺集團所以嚴重影響台灣國際形象。

李嫌向警方供稱，本身有遺傳性脊椎凸，不僅找工作不易，也無法像一般人平躺睡覺，必須側躺，為了謀生賺錢，走上詐騙之路。

警方指出，李嫌供稱向朋友借一百萬設機房，要求成員一上缐就一個月不得外出，工作時間從上午8時到下午4時，成員年紀17到35歲，為取信大陸被害人，上班前兩週進行大陸口音及慣用語法的特訓，為躲避警方大約一、二個月就轉移陣地。

偵查第6大隊指出，該詐騙集團犯罪手法以電腦發送群組詐騙簡訊給大陸地區不特定民眾，等大陸民眾回撥電話，假冒客服人員誆稱電話門號遭盜用，涉及詐欺、洗錢等罪嫌，轉由2線假冒公安及3線假冒檢察官等名義實施詐欺，誆稱要強制凍結被害人財產，造成接獲詐欺電話的大陸民眾心生畏懼陷於錯誤，依嫌犯指示匯款至指定帳戶。

台中地檢署昨天指揮專案小組前往李男承租的兩處豪宅攻堅，並在兩處詐欺機房內共查獲正在進行詐騙的15名犯嫌，現場查扣詐騙績效統計板、詐騙轉單、教戰手則、碎紙機、筆電、平板電腦、手機、無線對講機、網路分享器、隨身碟、詐欺話務資料、現金3萬6000元及詐欺集團使用交通工具1輛等贓證物，警方繼續追查被害人及被騙金額，將15名犯嫌依加重詐欺移送，檢察官聲請羈押獲准。

警方提醒社會大眾，歹徒詐騙方式不斷推陳出新，民眾務必提高警覺，如有任何問題，可撥打165反詐騙諮詢專線查證，並呼籲民眾切勿貪圖不法利益，加入詐欺集團成為詐欺共犯，以身試法。

(中時)