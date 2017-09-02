大卡車匝道衝撞3轎車 釀1男子害命

大卡車衝撞下，小客車嚴重變形。（徐養齡翻攝）

大貨車疑未保持安全距離 國道三車連環撞1人命危

國道竹科園區匝道口2日上午傳出死亡車禍，1台大卡車疑似未保持車距，撞上前方排隊等紅燈的車輛，造成其中1部車的謝姓乘客傷勢最重，被救出送醫後仍宣告不治，全案由國道警方釐清中。

警方初步調查，37歲陳姓職業駕駛疑似沒注意匝道口平常有燈號管制流量，重撞前方車輛，造成3台車受損，坐後座的謝姓乘客傷重不治外，另造成29歲任姓女子在內等3人受傷送醫。

(中時)