柯P：你要一例一休 永遠成不了大人物

市長柯文哲（前右）。(中央社)

台北市長柯文哲今天出席親民黨主辦的「民主開新營」，以「我的故事」發表演講。席間他提到，弟弟有次抱怨工作很忙、事情做不完，第一句話就說「每天工作8小時」，結果立刻被他打斷，柯文哲直言，從進台大醫院開始，自己沒有1天工作8小時過，都是晚上12點下班，他還說，「你要一例一休，就永遠成不了大人物！」

柯文哲表示，他進台北市政府以來，每天7點半開晨會，只有2次跟證嚴法師吃早餐所以遲到，其他從不遲到或請假，因為每一件事都要計畫，拆忠孝橋引道只要6天，但兵棋推演需要6個月。

所以他認為，年輕人應該要有新的想法，不要羨慕別人成功，要先問自己有沒有那麼認真；用功很重要，不要忽略。

(中時)