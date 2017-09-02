LPGA》龔怡萍波特蘭賽躍升T7 台3將晉級
波特蘭菁英賽今(2日)打完第2輪，取總桿143桿(-1)以內(含並列)共74位選手晉級最後兩輪決賽，台灣6女將晉級3人，其中以35歲好手龔怡萍137桿(-7)並列第7表現最佳，徐薇淩與李旻同以140桿(-4)並列24。
龔怡萍今次輪揮出69桿，李旻70桿，徐薇淩71桿。另3位台灣女將曾雅妮前兩輪總桿148桿、程思嘉149桿、錢珮芸151桿，均無緣晉級決賽。
「球后」韓將柳蕭然首輪揮出74桿，次輪雖打出70桿，仍以1桿之差吞下本季第2場淘汰。兩位前球后高寶璟與艾莉雅，上周加拿大公開賽同時出局，3位前、現任「球后」近2戰先後慘遭淘汰。
美國路伊絲、加拿大韓德森與韓國田仁智，同以134桿(-10)並列領先。曾於2015年獲得並列第2的龔怡萍，僅落後3桿，將在最後兩輪爭奪逆轉勝，落後6桿的李旻與徐薇淩，同有機會後來居上爭冠。
(中時電子報)
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