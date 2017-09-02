第一次逛古蹟就上手 李騰芳古宅導覽
桃園市境內唯一的國定古蹟「李騰芳古宅」，位於大溪區月眉里，地處偏僻、知名度不高，因此地方文史工作者黃建義著作《第一次逛古蹟就上手 國定古蹟李騰芳古宅導覽》，希望進行文化教育推廣，引發更多在地田園調查與文化參與。
「李騰芳古宅」被大溪李家稱為「李金興古宅」，不但為桃園市唯一的國定古蹟，更是名列台灣十大名宅之一的客家大宅。該古宅位於50甲良田中，成就一幅美麗的景象。
黃建義具有室內設計師證照、環保署環境教育人員(文化類) 證照，曾有傳統廟宇修繕經驗，也管理過李宅1年，對李宅房屋歷史背景與特色，相當瞭解，因此萌生寫書的念頭。
黃建義說，書中內容將傳統建築的所有空間、構建、技術、建材等等名稱，標注余相片上，讓民眾一目了然，認識古蹟，「民眾只要拿著書按圖索驥，就可以盡情的逛古宅了」。
黃建義指出，隨時代轉變與學術研究增進，以李家大宅為地標的大溪月眉，因大環境的改變與文史資料的增加，加上李家族人均有「李金興古宅」有正名的共識，李宅的文化教育功能也更加重要，因此身為在地人，有必要、義務為此重要的大溪文化教育園區撰寫著作，善盡文化教育推廣的責任。
(中時)
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