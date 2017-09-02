NBA》什麼！小刺客驚傳最快明年1月復出

艾塞亞湯瑪斯驚傳最快要到明年1月才可能傷癒復出。(美聯社資料照)

儘管剛被交易到騎士的「小刺客」艾塞亞湯瑪斯，曾放話自己臀傷並無大礙，沒想到2日驚傳湯瑪斯的傷勢比想像中嚴重，最快要到明年1月，甚至可能拖到全明星賽後才可復出，難怪「小皇帝」詹姆斯到現在仍然「冷」處理這筆交易。

騎士先前突然喊停與塞爾提克的交易，原因就是艾塞亞湯瑪斯沒法通過體檢，儘管隨著塞爾提克增列次輪選秀權籌碼，才讓這筆驚天交易成真，可是湯瑪斯的商情確實比他親口說的嚴重許多，否則怎麼可能要到明年1月才可復出。

如此一來，艾塞亞湯瑪斯在騎士的地位就很危險，畢竟他到明年1月才可能復出的話，跟騎士磨合時間剩下不到3個月，就要面對嚴苛的季後賽挑戰，更何況騎士陣中還有羅斯，湯瑪斯就算宣告傷癒復出，短期內也搶不回先發位置。

所以從艾塞亞湯瑪斯接受騎士體檢過後，絕對看過體檢報告的詹姆斯與騎士總教練泰隆盧，都選擇「冷」處理湯瑪斯的加盟，畢竟1個最快要到明年1月才可能復出的球員，實在很難替騎士帶來立即的幫助。

(中時電子報)