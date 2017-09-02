文總出席香港四城論壇 府：向對岸釋出善意

今年12月香港將舉辦「四城文化交流會議」，中華文化總會副秘書長張鐵志受邀擔任講者；對此，總統府發言人林鶴明2日說，對活動參與樂觀其成，也向對岸持續釋出善意，期盼透過雙方良性互動，逐步化解對立和分歧。

林鶴明表示，在兩岸關係上，我國致力區域和平、維持兩岸穩定的政策立場始終明確且一致；過去這段時間，新政府根據普遍民意及國內共識，致力維繫兩岸和平穩定關係，也向對岸持續釋出善意，期盼透過雙方良性互動，來逐步化解對立和分歧。

林鶴明說，對於文化總會參與「四城文化交流會議」，這是過去就存在的交流活動，政府一向支持民間正常交流，以增進彼此了解，化除誤會。他也強調，希望北京當局早日對觀光、學術、文化等各領域的民間交流，解除政治柵欄。

張鐵志今天也表示確實有收到邀約，將出席主持論壇或評論，過去他也參與過多次。

(旺報)