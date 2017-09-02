白宮： 美韓領袖同意加強韓國防能力

美國白宮指出，川普概念批准同意南韓計劃購買數十億美元軍事裝備的計劃，以期加強南韓國防能力，遏制北韓日益增長的威脅。

白宮1日晚間發布聲明指出，美國總統川普和南韓總統文在寅1日通電，就北韓問題升級進行討論，並討論了美國，韓國和日本間將密切持續合作解決這個問題。

聲明表示，兩國領袖同意繼續對北韓施加強大的外交和經濟壓力，並作出一切必要準備，以遏制和捍衛北韓日益增長的威脅。

此外，兩國領導人也同意加強國防合作，強化韓國國防能力。聲明說，川普概念性批准同意南韓購買數十億美元軍事裝備的計劃。

據《韓聯社》報導，川普與文在寅的電話會談進行約40分鐘，同意加強韓國飛彈實力；白宮聲明中則未說明南韓擬向美購買軍事裝備計劃內容。

(中時)