走音歌手孔慶翔 兩段婚姻皆離婚收場
孔慶翔十多年前參加《American Idol》，憑著演唱Ricky Martin《She bangs》爆紅，雖然唱起歌來五音不全，仍讓他從由美國紅到港台，而他今天在洛杉磯接受專訪時，自曝雖然兩段婚姻皆離婚收場，仍依舊渴望愛情。
根據《蘋果》報導，孔慶翔表示當初試鏡單純玩票性質，原本被打回票還想說沒希望，未料試鏡播出後就一炮而紅，一夕間有150個電郵邀請表演、訪問，對於當時爆紅他坦承並非表演出色，反倒是歌藝不精﹑舞藝不佳成為大眾笑柄，對此他表示早已經看開了，畢竟「有些事情一旦做了，就無法改變了，就唯有接受事實囉！人生可以看好或看壞，如果我不看開，做人不是很沒樂趣」，不過他走紅的時間也相當短暫，回香港跟知名演員薛家燕合演《花街歡樂坊》，票房慘淡觀眾不買帳，出了3張專輯銷量也不佳，因此便在洛杉磯縣警局擔任分析員，現在則轉往洛杉磯縣衛生部門工作，今年更開拓新事業做勵志演說家，以自身經驗幫人「找尋內心勇氣」及「從卑微走到顯赫」。
婚姻方面，孔慶翔2014年6月流出婚照引起極大迴響，不過其實先前早有一段婚姻，但僅維持十個月就結束了，第二段婚姻也是維持半年而已，恢復單身的他感嘆經營一段婚姻絕不簡單，從中也學習到「要付出所有東西，並且要時時為著對方﹑遷就對方。以後花多點時間了解對方」，不難看出對婚姻仍有渴望。
(中時電子報)
關鍵字：孔慶祥
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