瞇眼模仿佛像　吉吉哈蒂德歧視亞洲被轟爆

吉吉哈蒂德因為做出瞇瞇眼姿勢被指種族歧視！（圖／達志影像、取自微博）

2017維多利亞的祕密大秀移師上海舉行，不少超級名模都已經紛紛齊聚上海準備出席這場盛事，不過超模吉吉哈蒂德近來卻因為歧視問題被砲轟，全因她在用餐時拿到一個佛像的雞蛋糕，她竟做出瞇瞇眼模仿，惹得不少網友不爽，抵制這回上海大秀，讓她趕緊出面道歉。

吉吉哈蒂德這回因到上海準備維多利亞的祕密大秀，沒想到卻因為一個舉動被指是種族歧視，全因她模仿餐桌上一個佛像雞蛋糕，更將其擺在一旁做出瞇瞇眼的動作，被指示在諷刺亞洲人的外型。

不僅如此，還有網友挖出過去吉吉哈蒂德母親在真人秀上要求修改她的妝容，一句「她的眼睛會變中國人那樣」更讓網友氣炸，揚言抵制她的活動。這也逼得吉吉哈蒂德趕緊出面道歉，強調「我想要讓你們知道我絕非想要冒犯任何人。 我真摯地向那些因我的言行而受到傷害或者失望的人道歉。」

(中時電子報)