台灣有「劇毒」？港媒列「台北中毒指數」最狂目標制霸全台

大稻埕迪化街上帶有濃厚東方風情的茶苑，吸引外國旅客造訪，一探究竟。(圖/簡怡欣攝)

台灣美食小籠包成觀光親善大使。（圖/簡怡欣攝）

圖為國外遊客在台北101大樓前合影。(圖/簡怡欣攝)

台北世大運圓滿落幕，賽事期間吸引全球逾50個國家、237位外媒報導近千則新聞，成功使台灣登上國際版面，美食、人情味與生活環境讓各國選手讚賞。而台灣到底魅力有多狂？有港媒以「台北中毒指數」羅列赴台遊必吃美食、必玩景點，讓網友看看自己中了多深的毒性！

香港旅遊網站GOtrip以台北美食、景點製作「台北中毒指數」，特搜魯肉飯、牛肉麵、蛋餅、芒果冰、麻辣火鍋等必吃美食，以及超過20個景點玩法；除了走訪101觀景台、士林夜市、西門町等知名地標，台北市立動物園與貓空纜車、小巨蛋、華山文創園區與松菸文創園區也是香港遊客赴台推薦景點。

「台北中毒指數」依積分計算「毒性」深淺，其中最狂「劇毒」可說是台北通，「下個目標是要制霸全台嗎？」另「微毒」也指出「拜託，去台北真的不要只想到逛夜市」。除了「台北中毒指數」，港媒還設計有東京與大阪篇中毒指數，大家不妨算算，自己中了多深的「旅遊毒」吧～

(中時電子報)