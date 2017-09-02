U18》中華隊晚間抗韓 將派「二刀流」劉致榮

U18中華隊二刀流劉致榮。（中時資料照）

U18世界青棒賽今於加拿大開打，中華隊稍早首戰地主加拿大，以7比6驚險勝出，台灣晚間九點，將對上同組強敵韓國隊，預計派出「二刀流」劉致榮先發，期盼能抗韓成功奪下二連勝。

U18世青賽，中華隊與韓國、澳洲、義大利、尼加拉瓜與地主加拿大同組，需打進分組前3名才有資格晉級複賽，中華隊稍早在延長賽險勝加拿大，首戰就博得好彩頭。

台灣時間晚間九點將與韓國交手，中華隊總教練周宗志指出，將推出劉致榮主投；劉致榮主要定位為游擊手，不過也能擔任投手角色，去年在台灣舉行的亞青賽，面對韓國時劉致榮也銜命先發，主投5局僅失2分。

劉致榮今首戰也擔任先發游擊手，並在第10局突破僵局時，適時擊出安打，成功串聯中華隊攻勢，單場也有3打數2安打的亮眼表現。

(中時電子報)