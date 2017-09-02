民進黨與柯Ｐ合作？ 呂秀蓮：要入黨才行

前副總統呂秀蓮上屆對於民進黨台北市長選舉沒有推出自己人選，不以為然，這次台北市長柯文哲舉辦世大運後，人氣再衝高，民進黨再度結盟的機率頗高。呂秀蓮今天(2日)表示，黨不僅要派出自己人選，合作的人也應該加入民進黨。否則為何民進黨要讓你選？」

今天上午，呂秀蓮正巧民進黨秘書長洪耀福同台，洪耀福被問到此問題表示，這都是選項之一，本來戰略就要靈活，沒必要用束縛自己的戰略。

呂秀蓮今天出席民進黨主辦的2017亞洲民主論壇，有鑒於台北市長柯文哲在世大運後，民調再創高，媒體詢問，民進黨下屆台北市長是否應該推出自己人？下次要不要再跟柯文哲合作？

呂秀蓮說，她的立場一直很鮮明，但不代表民進黨，執政黨沒有理由在首都放棄自己提名，任何非民進黨員，要接受民進黨提名前先加入民進黨、否則她一向都主張這是政黨倫理的毀列，上次還沒執政，這次都執政了怎麼會執政黨在首都市長提名缺席？這說不過去，會自毀民進黨的黨格，她一向立場是這樣沒有針對性。

媒體追問，一但雙方再度合作，是否希望柯文哲加入民進黨？呂秀蓮說，民進黨有權利要求說，「認同民進黨、加入民進黨，否則為何民進黨要讓你？」上次民進黨不只禁止別人去競選，還全黨替柯文哲輔選，「我覺得已經夠了，他的很多理念，認真跟民進黨交談的話，其實是很不一樣的」。這個主席會決定。

一旁的洪耀福笑得頗尷尬。他說，尊重，尊重各方面的意見；對於被問到，是否希望下一次與柯文哲合作，柯能加入民進黨？洪耀福說，沒有這樣的想，尊重各方意見，選對會會再來做一個妥善處理。

至於是否會把合作的對象列入入黨考量？呂秀蓮說，會納入考量，全代會通過徵召辦法後會有很多選項，黨內的人、願意加入民進黨的人，或不徵召跟他黨人士合作。這都是選項之一。

洪耀福說，本來戰略就要靈活，沒必要用束縛自己的戰略；至於何時開始對與柯合作評估？洪耀福說，沒有，沒那麼早，有一定的程序，等全代會程序完成後再來啟動各縣市的評估。

(中時)