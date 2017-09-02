美網》拍下18歲嫩妹 莎娃闖女單16強
俄羅斯女將莎拉波娃在美網持續挺進，2日對戰地主選手坎寧，莎娃以7-5、6-2直落二過關，挺進女單16強。顯然觀眾還是很喜歡莎娃，儘管日前挨批獲特權可在中央球場比賽，此役她仍被安排在中央球場。
18歲的坎寧仍然是個青少女，她多年來都視莎拉波娃為偶像，這次與莎娃交手讓她非常開心。坎寧表示：「與莎娃在亞瑟艾許球場(美網主賽場)交手，無法形容我有多麼興奮，我一直都當她是我的榜樣。」
即使莎娃爆出禁藥事件，坎寧也依舊力挺，「莎娃是個了不起的選手，我尊敬她的拚戰精神。」坎寧這次就是靠自己拚來的外卡參加美網，莎娃則是以美網邀請的外卡身分出賽。坎寧首盤比較頑強，莎娃依然在重要時刻出現雙發失誤，不過第2盤兩人很快就顯現實力差距，坎寧落敗退場時也獲得現場球迷熱烈掌聲。
(中時電子報)
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