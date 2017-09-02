PGA》「球王」強森戴爾科技賽領先 潘政琮T12
聯邦快遞盃第2戰戴爾科技錦標賽今(2日)開打，上周在北美信託高球賽延長賽擊敗同胞史畢斯奪冠的「球王」強森，首輪以66桿(-5)領先群雄，爭奪2連勝來勢洶洶。
聯邦快遞盃4場季後賽，參賽人數從首戰到第4戰依序遞減，戴爾科技錦標賽也從上1場的120人，減為聯邦快遞盃積分榜前100名的選手。
我國旅美名將潘政琮，這場比賽以積分榜第85參賽，此戰打完必須上升至前70，才具下1場參賽資格。結果今首輪穩穩交出4鳥2柏忌69桿(-2)，不僅高居並列第12，且聯邦快遞盃排行榜暫時上升至第62，也就是說，只要他戴爾科技錦標賽最終獲得前20，就可取得第3戰的參賽門票。
「球王」強森上1戰與史畢斯於延長賽爭冠，結果他在第18洞第1次延長賽，開球轟出341碼躍過水池，成了最終奪冠的「致勝轟」，至今仍令人津津樂道。
挾拿下季後賽首勝氣勢，他今在第2戰戴爾科技錦標賽首輪再度發揮長程炮優勢，於第18洞5桿洞第2桿，從220碼外拿6號鐵桿攻上果嶺，接著6呎1推獵鷹，成為首輪領先的關鍵洞。
他說：「過去幾個月我一直缺乏信心，但自從上周贏了冠軍之後，又找回了自信，過去練習的東西能在球場上完全發揮。」他在上周北美信託高球賽封王，拿下本季第4冠，與同胞湯瑪斯並列目前最多勝。
今年美國名人賽冠軍西班牙名將賈西亞、本季贏得1冠的另1位西班牙新秀拉姆與澳洲好手李希曼，同以1桿之差的67桿並列第2。
上1戰決賽輪被強森追平、進而敗在延長賽的史畢斯，首輪打的不順，前9洞(球場第10至第18洞)吞下3個柏忌，打出38桿(+3)，雖後9洞賺回2桿，仍以高於標準桿1桿的72桿交卡，落後強森6桿之多。
(中時電子報)
關鍵字：科技
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