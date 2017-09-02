MLB》紅襪炸3轟強壓 洋基吞敗近5戰僅1勝

費斯特狀況越來越好，連續第3場優質好投率隊擊敗洋基。(美聯社)

洋基昨漂亮贏得「基襪大戰」首勝，總算中止3連敗，然而紅襪可不是省油的燈，今(2日)馬上扳回一城，靠著3發全壘打，以及先發費斯特(Doug Fister)繳6局失1分好投，終場4比1贏球，送洋基近5場的第4敗，6月才加入紅襪的費斯特，近幾場狀況越來越好，連續第3場繳優質先發。

費斯特去年在太空人繳12勝13敗、自責分率4.64成績，表現並不理想；季後他離開太空人，卻到開季都乏人問津，直到6月底才加盟紅襪。他起初投得跌撞，到7月中旬自責分率還高達6.75，不過隨後越投越好，8月4場先發僅1場投不滿5局，另3場都繳出優質先發。

此役費斯特雖首局連挨賈登納(Brett Gardner)和賈吉(Aaron Judge)2支二壘打狙擊，失掉1分，不過隨後投到第6局僅被打2安，未再失分，自2012年後再於洋基主場奪勝。能觸底反彈，他透露，「每次投球時，我都試著去分析過程，讓投球簡單化，能比賽是開心的，每天都有任務得完成！」

洋基先發葛雷(Sonny Gray)投7局雖失4分，但只被打5安、飆出9K，表現其實不差，然而5安中包括3發全壘打，成了致命傷。葛雷也直言今晚的落敗，3顆被打全壘打的球是關鍵，「他們擊倒了我。這令人挫折，因為我本感覺今晚會遇到不錯的事，但我被3次揮棒擊倒。」

這3發給葛雷的重傷害，分別是紐涅茲(Edurado Nunez)3上的2分炮，接著班尼坦迪(Andrew Benintendi)5上轟陽春炮，7上換H.拉米瑞茲(Hanley Ramirez)發威轟陽春炮，給葛雷最後一擊。值得一提是，拉米瑞茲近4戰有3戰開轟，狀況相當不錯。

紅襪在「基襪大戰」第2場扳回一城，雙方現在各拿1勝，但這對洋基來說並不是好消息，因為這是他們近5戰的第4敗。洋基輸球後，落後美聯東區龍頭紅襪5.5場勝差，且在美聯外卡領先也縮小，與外卡第2雙城間勝差只剩1場。

(中時電子報)