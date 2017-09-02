高雄學生音樂團隊聯盟 赴日藝術交流
為推動國際音樂藝術交流，高市教育局副局長黃盟惠2日率領新莊高中、大仁國中、信義國小等12校師生，前往日本松本市參訪；黃盟惠指出，此行將參與小澤征爾松本音樂會，透過國際藝術交流，激發學生創作動能。
教育局表示，這是高雄第二次參加松本市音樂盛典，去年8月16日至22日，教育局長范巽綠亦曾率隊訪日，其中，小澤征爾團隊規畫的Concert for children，是為全市六年級小學生舉辦的音樂盛會，顯示日人對音樂教育的重視程度。
這次參訪團共有前峰國中、新莊高中、樹德家商、鳳甲國中、信義國小、中華藝校、七賢國中、大仁國中、陽明國中、鹽埕國小、忠孝國小、凱旋國小等12校學生音樂團隊聯盟學校組成，共63位行政人員與親師生團員。
參訪過程中，預計3日將由高雄、松本學生聯手演奏，參訪團準備「滿山春色」、「龍貓」、「丟丟銅仔」、「桃花過渡」、「雨夜花」、「青春嶺」等音樂歌謠，與日本學生分享。
(中時)
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