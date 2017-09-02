加入聯合國？ 府：期待陸務實展現善意

第72屆聯合國大會9月12日登場，總統府今天(2日)表示，「我們期待中國大陸務實展現善意，不要以任何政治性前提傷害台灣人爭取福祉、貢獻國際社會的權利。」

總統府發言人林鶴明也表示，有關在包括聯合國在內各項國際組織的參與工作，包括友邦發言等等，都由相關部門依照既有規劃，積極進行當中。至於相關細節，會在適當時機由相關部門對外說明。

第72屆聯合國大會9月12日登場。林鶴明指出，長期以來，國際社會歡迎與支持台灣有意義參與國際組織與活動，並樂見兩岸在國際場域友善互動。

對於媒體報導，前駐日代表許世楷批評，政府作法無法讓台灣入聯成為議題，感覺「不是真的要突破難關」，他建議，台灣要參加聯合國最直接方法，就是由總統蔡英文向聯合國提出申請。

林鶴明則說，對於國人在推動台灣各項國際參與的努力上，我們非常敬佩並表示感謝。

(中時)