懷疑女友租屋遭入侵 裝監視器揪出鄰賊

朱男涉嫌潛入隔壁出租套房行竊，在房間內四處張望尋找下手目標，最後拿走一個存錢筒。（陳淑娥翻攝）

租屋在大雅區的謝姓男子，因女友察覺屋內東西被動過，成天疑神疑鬼遭人入侵，謝男於是在屋內加裝監視器，1日下午果然揪出鄰居竟是賊，警方1小時後迅速逮捕甫出獄36歲朱男，他坦承從住家頂樓潛入隔壁套房行竊，偷走一個存錢筒，贓款用來買東西及夾娃娃，僅剩下500多元，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

26歲謝姓男子的女友在網路po文指出，自己租屋在透天厝5樓加蓋處，屋內沒用過的東西，莫名被拿出來放在桌上，有一次還無意間踩到地板的乾泥巴，令她成天疑神疑鬼有人入侵，男友因此裝設監視器，終於在昨日下午2時許揪出賊。

大雅警方昨日下午4時接獲謝男報案，一眼認出日前半夜曾在附近遊蕩的朱男，1小時後立即前往朱家逮人，警方調查指出，朱男因竊盜入獄，8月初甫出獄，缺錢花用竟重操舊業，涉嫌從住家4樓透天厝頂樓，爬過隔壁一戶住家，潛入窗戶未上鎖的5樓加蓋套房。

警方指出，朱嫌入內後拿起桌上的東西，東摸西瞧地尋找下手目標，後來在梳妝台上拿起一個竹子存錢筒，發現裡面有金錢涉嫌偷走。朱嫌得逞後照原路返家，立即騎機車外出，將2000多元的贓款用來夾娃娃、買東西等，落網時身上僅剩下500多元，警方訊後將朱嫌依竊盜罪嫌移送法辦。

(中時)