國家要轉型 蔡總統：文化治理必須升級

蔡英文總統2日上午出席「全國文化會議」時指出，時代在改變，文化政策的推動也需要更多新思維跟嘗試；國家要轉型，文化治理也必須要升級。

睽違15年，全國文化會議今年再次舉辦，2002年時任陸委會主委的蔡英文也曾出席。總統表示，這15年來，我們從撥接上網走到行動通訊時代，數位浪潮也創造出新文化。台灣社會的族群組成，也越來越多元，像是每年的開齋節、潑水節，都讓台灣文化越來越豐富。

總統認為，文化是一個國家的靈魂，文化有活力，國家就有力量，台灣沒有很大，不過我們的文化軟實力，並不亞於世界上的主要國家；這幾年，台灣的年輕世代從傳統中找到現代的元素，正在發光發熱。

總統舉例，策劃台北世大運開幕表演的三位導演，平均年齡才35歲，他們不只展現了台灣多元族群的內涵，更融入數位設計，讓全世界的觀眾留下深刻印象，也讓台灣成為獨一無二的品牌。

總統強調「越在地，就越國際」，只要建立更完整的體系，年輕世代就可以在這塊土地上，找到自己的根，挖掘出源源不絕的題材。因此，文化政策也要重視對文化資產的保存。

(旺報)