行李超重拒付費 婦人嗆我是貴賓耶

行李超重拒付費 婦人嗆"我是貴賓耶"

一名婦人因為行李超重，被告知要多收費，婦人卻憤怒對地勤人員咆哮，說自己一年搭兩次，不斷的嗆自己是貴賓，要求要主管出來和她"說清楚"，無理行徑全被人拍下來PO上網。

行李超重拒付費 婦人嗆"我是貴賓耶"

許多網友表示，「對於遇到這種客人，應該視同不同意服務合約，直接退票拒載就好了，根本沒有必要去跟他多解釋這麼多。」，還有網友諷刺表示說，「一年搭兩次就算是貴賓了嗎？這樣的行為只示在自損格調。」

(中天)