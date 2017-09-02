文總參與四城論壇 府：盼北京早日對民間交流解除政治柵欄

文化總會參與「四城文化交流會議」，總統府發言人林鶴明今天表示，府方對此樂觀其成；希望北京當局早日對觀光、學術、文化等各領域的民間交流，解除政治柵欄。

今年12月在香港舉辦的「四城論壇」，邀請文總副秘書長張鐵志擔任講者。林鶴明今天受訪指出，兩岸關係上，「我國致力區域和平、維持兩岸穩定的政策立場始終明確且一致。」

他說，過去這段時間，新政府根據普遍民意及國內共識，致力維繫兩岸和平穩定關係，也向對岸持續釋出善意，期盼透過雙方良性互動，來逐步化解對立和分歧。

他說，政府一向支持民間正常交流，以增進彼此了解，化除誤會。文化總會參與「四城文化交流會議」的活動，這是一項過去就存在的交流活動，對於這樣的活動參與樂觀其成。

(中時)