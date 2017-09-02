花蓮獨木舟、定置漁網業者海上爭議大和解

花蓮崇德地區新崛起的海上獨木舟近年來吸引超過30家進駐，但因活動路線緊鄰崇德定製漁網，雙方海上衝突不斷，多次協調破局，走上法院。（張祈攝）

花蓮蘇花公路清水斷崖海岸風景壯麗，吸引不少水上活動業者爭相進駐，從海上近距離觀看清水斷崖成最大賣點。（張祈攝）

花蓮蘇花公路清水斷崖海岸風景壯麗，吸引不少水上活動業者爭相進駐，因海上活動路線，多次與常駐在崇德海域的定置漁網業者發生衝突、協調破局，甚至告上法院，雙方業者經縣議會專案小組協調，達成7項協議，雙方握手言和，為彼此共存邁向第一步。

花蓮崇德地區新崛起的海上獨木舟近年來吸引超過30家進駐，但因活動路線緊鄰崇德定製漁網，漁場業者不滿獨木舟遊客經常侵犯定置漁場範圍，憂心有破壞漁具之虞，獨木舟業者也不滿業者強占海權，雙方海上衝突不斷，多次協調破局，走上法院。

因花蓮縣政府8月23日公告「花蓮縣境北界海域至立霧溪出海口以北禁止從事水域遊憩活動範圍及禁止區域外從事水域遊憩活動時間，並自公告日起生效。」造成獨木舟業者營運困難，並協同花蓮26家合法獨木舟業者與3家崇德定置漁場業者轉向花蓮縣議會陳情，組成專案小組。

林姓獨木舟業者強調，進行獨木舟活動前，均有教育並告知遊客切勿進入漁場範圍，在教練帶領下盡可能避開漁民海域作業時間，但海權、路權紛紛被封殺的情況下，讓合法業者營運綁手綁腳，才會轉向縣議會陳情。

協調會經議長賴進坤、議員莊枝財等人，召集獨木舟業者、定置漁場業主及縣府觀光處代理處長彭偉族、科長陳勇男、農業處、海巡署及花蓮區漁會代表等相關單位與會，雙方暫定達成7項協議，為彼此共存發展邁出第一步。

協議內容主要將清楚公告崇德村板下魚場海灘下水點，並提請縣府編列預算改善周圍環境、標示劃行路徑、遵守從事水域遊憩時間、獨木舟業者訂定自律公約、配合海巡單位執法及每月舉行一次淨灘活動等七大共識。

彭偉族強調，將參酌議會提供的會議紀錄落實執行，但礙於當地仍涉及原住民保留地，訂定公告等相關告示，會待拿到公文後邀集相關單位會勘，再不影響漁民、居民、業者的既有權益下，取得平衡及三贏局面，努力朝向發展海上觀光產業。

(中時)